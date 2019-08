Estate: Veneto, code solo in zona Garda

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 4 AGO - Traffico automobilistico scorrevole lungo la viabilità del Veneto per la prima domenica di agosto. Code sono segnalate solo ai caselli della A4 che fanno da 'porta' al Lago di Garda. La polizia stradale non prevede flussi in crescita per il resto della giornata in quello che era considerato un fine settimana da bollino nero.