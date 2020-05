Incendio in azienda chimica a Marghera, Bottaccin:«Non escluse altre esplosioni»

Esplosione e successivo incendio in un’azienda chimica a Marghera, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco su twitter. È scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche. Risultano almeno due feriti.

«In corso #incendio in un’industria chimica di PortoMarghera. Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l’incendio. In attesa dei dati sulle sostanze, in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre». Lo scrive su twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

L'assessore regionale alla protezione civile, Bottaccin: «In questo momento l'area è circoscritta, difficile pensare a uno spegnimento in tempi brevi all'interno dell'azienda, non sono quindi escluse altre esplosioni. Registriamo purtroppo due feriti ustionati gravi, uno portato a Verona e un altro a Padova. Il messaggio che viene dato è quello di non aprire porte e finestre anche perché non si sa ancora quale sostanza sta bruciando. Gli esperti di Arpav sono sul posto e hanno disseminato l'area di rilevatori, non appena i dati dei rilievi saranno noti, il sindaco di Venezia potrà fare le relative ordinanze.»