Entrano a scuola e minacciano bambini per vendicare il nipote

Sono riusciti ad entrare nel cortile di una scuola elementare durante la ricreazione e hanno minacciato di picchiare alcuni bambini, "colpevoli" di aver fatto cadere il loro nipote mentre giocavano. È accaduto ieri a San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova. I carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna di origini nomadi. Si tratta di C.M., 40 anni e H.J., 35, residenti a Schio e volti noti alle forze dell'ordine. Dopo aver spaventato i bambini, non contenti, hanno minacciato anche le insegnanti della scuola primaria e poi si sono allontanati. Le docenti hanno dato l'allarme al 112 e, poco dopo, i carabinieri li hanno bloccati e denunciati.

«Un fatto molto grave» ha commentato la preside Alessandra Milazzo. Stando a quanto ricostruito oggi dai carabinieri intervenuti sul posto, il 40enne sinti ha assistito a un diverbio tra suo nipote e un altro bambino durante la ricreazione; l'uomo e la compagna hanno inveito contro i ragazzini e tentato di entrare nel perimetro della scuola ma gli è stato impedito dagli insegnanti, contro i quali la coppia si è scagliata successivamente.

«Siamo di fronte ad una vera e propria spedizione punitiva da parte di una famiglia Rom per difendere un loro caro - sottolinea l’assessore veneto all’Istruzione Elena Donazzan, commentando l’episodio - situazioni come queste rappresentano un grave precedente, una minaccia che va condannata con fermezza per prevenirne strascichi o reiterazioni». Secondo l’assessore, «i minori a difesa dei quali è scattata questa ritorsione meriterebbero allontanati dalla famiglia, dimostratasi violenta e diseducativa. Come già ebbi a dire, se degli italiani si comportassero così per un proprio figlio o nipote, probabilmente un assistente sociale interverrebbe subito e con decisione».