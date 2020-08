Firmato oggi l'atto formale con il quale il presidente del Veneto Luca Zaia ha convocato le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, della giunta e del presidente della Regione.

Si voterà il 20 e 21 settembre, giorni nei quali si andrà alle urne anche per diversi comuni e per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Il Viminale ha fatto sapere che si voterà nelle scuole, ma in molti stanno premendo per trovare altre soluzioni, considerando che la scuola ricomincerà il 14 settembre dopo 7 mesi di chiusura per l'emergenza coronavirus.

Zaia si ripresenterà candidato Governatore, sostenuto dal centrodestra.

In corsa annunciata finora la candidatura anche di: Enrico Cappelletti per il Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico con Arturo Lorenzoni, Carlo Costantini per Veneto Verde, Antonio Guadagnini con «Il partito dei veneti» e Daniela Sbrollini, candidata di Italia Viva.

PROVINCIA DI VERONA

Si voterà per eleggere il sindaco anche in sei comuni veronesi: si tratta di Albaredo d'Adige, Bonavigo, Palù, Rivoli Veronese, Trevenzuolo e Vigasio.