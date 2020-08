Le elezioni regionali si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Sono 11 i candidati presidenti e 18 le liste per il Consiglio regionale (composto da 51 membri), relative alla provincia di Verona, presentate invece al tribunale di Verona con 143 aspiranti consiglieri.

Il presidente uscente Luca Zaia, leghista, dopo due mandati quinquennali, correrà con cinque liste: Lega, Zaia presidente, Veneta Autonomia, più quella Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Tra gli sfidanti, per il centrosinistra, Arturo Lorenzoni, ex vicesindaco di Padova, appoggiato dalla sua lista civica Il Veneto che vogliamo, Partito democratico, +Veneto in Europa-Volt, Europa Verde e Sanca Veneta.

Il Movimento 5 Stelle punta invece su Enrico Cappelletti, già senatore del movimento.

Italia Viva presenta la senatrice renziana Daniela Sbrollini, con la lista Daniele Sbrollini presidente, formata da Italia Viva, Psi, Pri e Civica per il Veneto).

L’ex pentastellata, consigliera regionale uscente Patrizia Bartelle, per Veneto Ecologia Solidarietà poi il bassanese Antonio Guadagnini per il Partito dei Veneti, pure consigliere uscente, il segretario veneto di Rifondazione comunista Paolo Benvegnù per Solidarietà Ambiente Lavoro e il no-vax Paolo Girotto del Movimento 3V (Vaccino Vogliamo Verità). Con una lista propria si presenta poi l’ex parlamentare del Pd Simonetta Rubinato, con “Rubinato per le Autonomie”. Infine, altri due candidati: Ivano Spano per Indipendenza Noi Veneto e di Loris Palmerini di Venetie per l’Autonomia.

Queste ultime tre candidature sono state contestate, a Venezia, e gli esponenti di partiti e movimenti sono stati convocati oggi dal collegio dei giudici per presentare integrazioni o ricorsi. Soltanto dopo si saprà se saranno ammesse alla consultazione elettorale.

Enrico Giardini sull'edizione di oggi de L’Arena in edicola racconta i particolari