La consueta conferenza stampa del presidente della regione Veneto Luca Zaia.

Finora 1290 i morti in ospedale in Veneto per coronavirus, quelli totali 1743. 62 le persone in terapia intensiva per il covid-19, delle quali 26 attualmente positive.

"Oggi abbiamo un'incidenza del 3 per mille di positivi sui tamponi. Sono passati dieci giorni dall'inizio della Fase-2, ma al momento non c'è stato una risalita del contagio. Il numero alto di decessi dipende sia da malati di lungo corso che dalle case di riposo, che continuiamo a testare. Sono comunque un'emergenza: le visite sono ancora vietate e al momento non vengono presi in carico nuovi ospiti. Attendiamo di riaprirle, spero nel breve, ma ogni casa di riposo ha facoltà di decidere cosa fare. Non abbiamo nuovi focolai ma il pericolo c'è ancora, non abbassiamo la guardia".

"Le linee guida dell'Inail in certi casi sono inapplicabili. Noi chiediamo l'apertura di tutte le attività commerciali, ma chiederemo anche l'apertura dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine. C'è l'intesa verbale con il Governo per avere linee guida diverse regione per regione. Le nostre ancora non ci sono, aspettiamo per non generare confusione".

"Non avrei fatto una sanatoria come quella della Bellanova sui lavoratori in nero, bisognava vedere se c'erano italiani che vogliono lavorare".

"Accudimento dei minori: inseriremo nell'ordinanza l'apertura dei centri 0-14, dall'asilo ai centri estivi, visto che il Governo ha anche messo in campo bonus per le famiglie per mandarli".

"Cinema, concerti, parchi come Gardaland ancora non possono riaprire, questa è l'intesa a livello nazionale, ma dal primo giugno potrebbero riaprire".