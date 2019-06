Donna uccisa dall'ex. Due uomini feriti gravi

Tragedia oggi pomeriggio a Montegaldella, in provincia di Vicenza. Erano le 16.45 circa quando una signora ha chiamato il 112 segnalando che un uomo stava ripetutamente accoltellando una donna – una sua vicina di casa – ed un altro uomo.

Immediato l'intervento dei carabinieri e del 118. Al loro arrivo i militari e i soccorritori hanno trovato, sul retro del palazzo, vicino al garage, la donna aggredita, 43enne, ed un uomo, non ancora identificato, anch’egli con gravissime lesioni da coltello.

Vicino ai due corpi vi era l’aggressore, 38enne, ex convivente della donna, anch’egli in condizioni gravissime per essersi inferto svariate coltellate, nel tentativo di suicidarsi. Il personale medico non ha potuto che constatare il decesso della donna. Gravissime invece le condizioni dell’uomo accoltellato e dell’aggressore, che sono stati trasferiti rispettivamente in ambulanza all’ospedale di Vicenza il primo e in elicottero a quello di Padova il secondo.

La relazione tra l'aggressore (che non ha precedenti penali) e la vittima era finita circa un mese fa, quando l’uomo aveva lasciato l’appartamento di Montegaldella. Ancora da chiarire invece le cause del coinvolgimento dell’altro uomo ferito gravemente dal 38enne autore del folle gesto. Le indagini per fare piena luce sull’episodio sono affidate al personale del Nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Vicenza.