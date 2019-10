Donna strangolata, il marito scriveva: «Copriti o ti uccido»

«Se ti fai bella ti guardano tutti, invece se non lo fai risparmio 30 anni di galera per omicidio». Così scriveva in un messaggio WhatsApp Roberto Lo Coco alla moglie, ben prima di ucciderla. Lei, Giulia Lazzari, 23 anni, morta dopo 9 giorni di agonia per i danni provocati dal tentativo di strangolamento da parte del marito.

Parole che confermano la sua gelosia ossessiva. L'uomo arriva a dettarle un «regolamento» di condotta: «Non truccarti, fatti brutta, non aggiustarti i capelli, non salutare nessuno maschio. Se quando esci dal supermercato qualcuno dice ‘arrivederci' tu fa finta di non sentire perché non puoi rispondere a un maschio. Mettiti una felpa lunga e larga e un pantalone largo così non si vedranno le forme del tuo corpo». Lei gli chiede: «Perché fai così?». «Perché se ti fai bella, ti guardano tutti, invece così no e io risparmio 30 anni di galera fatti per omicidio».

Giulia è morta ieri pomeriggio, era stata strangolata dal marito l’8 ottobre scorso durante una lite ad Adria (Rovigo). Era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, in coma farmacologico. Il coniuge, Roberto Lo Coco, 28 anni, è in carcere in custodia cautelare da sabato scorso. I due hanno una figlia di quattro anni. La coppia si stava separando. Lei faceva la cameriera, lui è disoccupato e tossicodipendente da eroina.