La consueta conferenza stampa del presidente Luca Zaia sulla situazione del coronavirus e della ripresa in Veneto.

"Il presidente Mattarella sarà a Vo per il primo giorno di scuola, me l'ha anticipato ed è una bella notizia. A Vo andrebbe data una benemerenza per quello che ha passato".

"Assurdo che si vada a votare il 20 settembrem brutta, pagina di democrazia. Fra l'altro i ballottaggi saranno in ottobre, quindi contro le inidicazioni del comitato tecnico scientifico".

A SEGUIRE L'INTERVENTO DELLA DOTTORESSA CATTELAN