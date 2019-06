Danza: Biennale, +18% spettatori

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 30 GIU - Si conclude oggi, con una crescita degli spettatori del 18% rispetto all'ultima edizione, il 13/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia. Terza edizione diretta dalla coreografa canadese Marie Chouinard, nell'arco di 10 giorni ha presentato 27 spettacoli di 22 coreografi e compagnie da tutto il mondo. Cinque le prime assolute, nove quelle nazionali e sette gli interventi creati per il palcoscenico all'aperto; numerosi gli incontri con gli artisti; un ciclo di film, tutto negli spazi dell'Arsenale-Teatro alle Tese, Teatro Piccolo Arsenale, Sale d'Armi, Giardino Marceglia, Teatro Malibran e in Via Garibaldi. Per il presidente della Biennale, Paolo Baratta, "il Festival ancora una volta si intreccia con il College e la funzione di diffusione di conoscenza di nuovi artisti, nuove esperienze si accompagna all'impegno pedagogico diretto ai giovani artisti". (ANSA).