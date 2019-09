Da Verona la via Crucis per Gerusalemme

DIV

(ANSA) - VERONA, 27 SET - Sono state benedette nella Basilica di San Zeno, a Verona, dal Vescovo Giuseppe Zanti, le sculture bronzee che saranno posate lungo la via crucis a Gerusalemme realizzate dalla fonderia scaligera BMN Arte. Le 14 stazioni di bronzo, opera dell'artista Alessandro Mutto, dopo avere ricevuto nei giorni scorsi la benedizione di Papa Francesco nella Sala Clementina sono quindi tornate a Verona prima di intraprendere il viaggio verso la Terra Santa. Hanno preso parte alla cerimonia le autorità cittadine civili e militari, oltre che il vicepresidente Associazione una Via Crucis a Gerusalemme Augusto Nalini, Monsignor Carlo Vanzo, l'ideatore del progetto Roberto Brizzi di Bnm Arte, lo scultore Mutto, gli sponsor che hanno donato le sculture. "Abbiamo avuto il privilegio di piantare un seme dell'arte veronese in Terra Santa - ha detto il vescovo -, un'opera che rimarrà per sempre a memoria dei pellegrini che da tutto il mondo si recano in visita a Gerusalemme". L'idea del fondatore dell'azienda veronese è nata nel 2003, in occasione della posa della "Porta della Pace", realizzata anch'essa dalla fonderia scaligera, donata alla Custodia di Terra Santa. "Ogni anno milioni di pellegrini ripercorrono la Via Dolorosa di Gesù a Gerusalemme rivolgendosi all'unico simbolo di riferimento per la preghiera, un disco raffigurante i numeri progressivi romani ad indicare le quattordici stazioni - spiega Brizzi -. Quando realizzammo la porta in bronzo per la Chiesa di Santa Caterina in Betlemme, considerai che ai fedeli che giungono da ogni parte del mondo mancava un riferimento nel meditare sugli eventi della passione di Cristo". Il progetto realizzato in collaborazione tra la Diocesi di Verona e la Custodia di Terra Santa, si è concretizzato nella realizzazione delle 14 stazioni della Via Crucis su sculture in bronzo delle dimensioni di circa 50 x 60 cm. In particolare 9 stazioni, dalla I alla IX, saranno appese al muro della Via Dolorosa, le altre cinque saranno collocate nella Cappella della Custodia di Terra Santa dei Padri Francescani all'interno del Santo Sepolcro.