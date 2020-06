Come annunciato in conferenza stampa, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dato l'ok alla partenza dei servizi per la fascia 0-3 anni da lunedì 8 giugno.

L'ordinanza (scarica qui il testo integrale) riguarda anche informatori scientifici, sale giochi, piscine condominiali e servizi semiresidenziali per minori.

L'ORDINANZA

1) Servizi per l’infanzia 0/3 anni

Dall’8 giugno 2020 é consentito lo svolgimento di servizi per l’infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell’allegato 2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

2) Informatori scientifici

Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell’attività professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;

3) Sale giochi per bambini e adolescenti E’ consentita l’attività delle sale gioco per bambini e adolescenti nel rispetto della scheda riguardante le aree giochi per bambini contenuta nell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

4) Piscine condominiali

L’utilizzo delle piscine condominiali di edifici con almeno 9 unità abitative, anche non interessate da locazioni turistiche di breve durata o altre strutture turisticoalberghiere o extralberghiere, è subordinato al rispetto delle disposizioni stabilite per le piscine contenute nell’apposita scheda dell’allegato 1) dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020;

5) Servizi semiresidenziali per minori

Mod. B – copia Opgr n. 56 del 4 giugno 2020 pag. 5 di 5 E’ consentito lo svolgimento delle attività sociali delle comunità educative diurne che ospitano anche minori con problemi psicopatologici, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato n. 1 della presente ordinanza, con le annesse dichiarazioni non vincolanti;

6) Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dall’8 giugno 2020 al 27 giugno 2020; Per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020; Si riconferma che gli aggiornamenti delle schede relative alle linee guida per le singole attività avranno effetto dalla pubblicazione sul sito regionale;

IL COMMENTO

Sull'ok ai servizi 0-3 era arrivato ieri in serata l'ok del comitato tecnico scientifico

«Adesso è urgente che a queste bambine e bambini si consenta di tornare alla socialità immediatamente», ha commentato il deputato veronese del Pd Alessia Rotta, «superando le misure restrittive in materia di servizi educativi previsti nell’ultimo DPCM. Bisogna riaprire tutte le strutture educative che afferiscono al sistema integrato di educazione e istruzione istituito nel 2017. È arrivato il momento di far tornare i bambini nei nidi, che sono un importante presidio pedagogico, dando certezze alle famiglie e a tutti i soggetti che operano nel settore e che hanno pagato, più di altri, il prezzo di questa terribile crisi. Il primo passo è stato compiuto ora serve fare l’ultimo sforzo»