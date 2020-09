Deputata vicentina senza mascherina prova a baciare il giornalista di Piazzapulita

La deputata vicentina ex M5S Sara Cunial, tra i leader del movimento di negazionisti che non riconosce il Covid ha tentato di "baciare" l'inviato di Piazzapulita in un tentativo di dimostrare che non «c'è bisogno della mascherina», apostrofandolo con parole «Non sai che ti sta ammalando tu mentre usi la mascherina?»

Lo si è visto in un servizio andato in onda ieri sera e che mostra il giornalista mentre tenta di parlare con la Cunial e viene "assalito" con un tentativo di abbraccio e bacio.

«Deve mantenere rispetto per i 35mila morti» ha ribattuto il giornalista ma, a quel punto, la discussione è sfociata in alterco.