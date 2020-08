Le scuole potranno riaprire in sicurezza nei tempi stabiliti? E le elezioni del 20-21 settembre si faranno? Solo se si mettono in atto misure adeguate per trovare e isolare i positivi. Lo afferma il virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova, che intervistato da Rainews24 spiega come si può fare.

«Le mascherine in classe da sole non bastano - spiega Crisanti - se poi fuori da scuola il comportamento è a rischio. Bene le misure pensate finora, ma in realtà l'unica vera difesa che abbiamo in questa fase, cioè finché non avremo un vaccino, è trovare e isolare i positivi. E questo si può realizzare solo facendo più tamponi possibile. Oggi ne facciamo 60-70mila al giorno, un numero appena sufficiente, ne vanno fatti di più. E poi vanno isolate le persone trovate positive, in modo da evitare che contagino. Così non serve chiudere tutto e si può andare a scuola, al lavoro, a votare». Crisanti ha sempre sostenuto la necessità di fare tamponi a tappeto, è colui che così ha isolato il focolaio di Vo' fermando il contagio.

Crisanti, già consulente del governatore del Veneto Luca Zaia per il Covid, nei giorni scorsi si era detto disponibile a dare ancora una mano a gestire questa fase in cui i contagi sono tornati a crescere, ed era anche stato fatto il suo nome per sostituire al Senato Stefano Bertacco nelle elezioni suppletive di settembre, nelle liste di M5S o Pd, ma il professore avrebbe risposto di essere più utile sul territorio che non in parlamento.

Daniela Bruna Adami