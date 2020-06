Covid: studio Vo', più 40% infezioni asintomatiche

GM

(ANSA) - VENEZIA, 30 GIU - Lo studio condotto dall'Università di Padova sui risultati dei primi due 'giri' di tamponi sulla popolazione di Vo' - il paese cluster del Coronavirus in Veneto - ha rivelato che più del 40% delle infezioni da Covid-19 sono state asintomatiche. La ricerca a firma del prof. Andrea Crisanti, che ha rappresentato la base scientifica per le azioni di sorveglianza attuate dalla Regione Veneto, è stata pubblicata sulla rivista "Nature". Essa dimostra come "non si rilevi alcuna differenza statisticamente significativa nella carica virale delle infezioni sintomatiche rispetto a quelle asintomatiche. Risultato che, affermano gli autori, implica che, potenzialmente, anche le infezioni asintomatiche o paucisintomatiche potrebbero contribuire alla trasmissione di Sars-CoV-2. (ANSA).