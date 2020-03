Costa, Victoria soluzione minor impatto

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 21 MAR - "Costa Crociere conferma che Costa Victoria, superato lo stretto di Suez qualche giorno fa, si trova attualmente in navigazione nel Mar Mediterraneo. La situazione sanitaria a bordo della nave non registra alcuna criticità e al momento sono presenti sulla nave 727 ospiti di origine straniera che verranno sbarcati a fine crociera, in coerenza con il decreto recentemente emesso in materia di attracchi di porti nazionali per navi di bandiera italiana". Lo precisa la compagnia dopo lo stop imposto oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia all'attracco previsto originariamente a Venezia il 28 marzo. "In considerazione dello scenario attuale, che vede molte criticità nel rimpatrio dei propri ospiti, la società formulerà nei prossimi giorni un programma che tenderà ad avere il minor impatto possibile per gli ospiti in transito - aggiunge la compagnia - lavorando in sinergia con ambasciate e consolati, e per il territorio offrendo alle autorità preposte l'usuale collaborazione".