Sciare sulle Dolomiti passando da una valle all'altra e da una pista all'altra sugli sci o in seggiovia, senza dover usare l'auto o gli autobus. Per gli sciatori potrebbe diventare una realtà, perché ci sta pensando Cortina in vista delle Olimpiadi 2026. Ma questa rete di funivie delle Dolomiti, secondo gli ambientalisti sarebbe uno scempio su montagne che sono patrimonio Unesco.

Il progetto, del costo di 100 milioni, riferisce Radio24, unirebbe tre aree spettacolari: il Sella Ronda tra valli ladine di Trentino Alto Adige e Veneto, la zona di Cortina d'Ampezzo, e il giro della Grande Guerra, sopra Alleghe, tra Civetta, Pelmo e Tofana.

Al microfono di Radio24, Valeria Ghezzi, presidente nazionale degli esercenti funivie, ribatte che «la seggiovia è il mezzo più sostenibile che c'è», molto più di auto e pullman.