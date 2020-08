Il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta facebook per aggiornamenti sul coronavirus:

www.facebook.com/zaiaufficiale.

IL PRESIDENTE LUCA ZAIA: Tamponi effettuati: 1.416.000 . Il numero dei positivi è aumentato: 21.534. in 90 giorni 2,584 positivi in più. questo perchè noi cerchiamo.

In isolamento 6.565 persone, quasi il doppio rispetto a 90 giorni fa. Si va a fare una ricerca molto più importante.

I dimessi sono 3.808, 600 in più rispetto al 18 maggio.

Da 2.300 ricoverati ai 118 di oggi: solo 35 sono positivi. Oggi le persone in terapia intensiva sono otto.

E la bambina di 5 anni ricoverata a Padova in terapie intensive non è affetta da coronavirus, ma da altre patologie.

Il totale dei decessi è 2.100. In Veneto 1.789 positivi, isolati 6.565. I sintomatici sono 135, il 2,6% delle persone in quarantena. Il 7,5% dei positivi ha sintomi.

Nel bollettino di oggi ci sono 119 positivi. La partita delle vacanze sta pesando. In una giornata, 35 turisti provenienti dalla Croazia a Treviso.

Stanno testando anche lavoratori in un macello, finora ce ne sono 5.

Ci sono punti di accesso rapido nelle Ulss, dove dalle 7 alle 13 tutti i vacanzieri possono andare, ma stiamo tentando di aggiornare il piano su questo fronte, perché possano andare anche gli altri cittadini: per esempio chi ha prescrizione per un tampone, chi ha sintomi.

Farò un'ordinanza o una circolare per fare test a chi proviene da Adge, in Francia meridionale, Occitania, dove c'è un grande focolaio e molti turisti si sono trovati infettati.

Facciamo un appello a rendersi disponibili ai medici di base, con i quali il governo ha fatto un accordo per i controlli del personale scolastico in Veneto, 95mila in tutto. Il piano è frutto dell'accordo tra governo e medici di base, ognuno dei quali dovrebbe testare in ambulatorio tutti i suoi pazienti che lavorano nella scuola. Noi siamo a disposizione: a Verona e Belluno si sono già accordati. Vorremmo vedere il materiale che stiamo distribuendo, i test per i medici.

Il costo dei test rapidi è elevato, non si può fare a tutti indistintamente. Abbiamo 70 milioni di presenze turistiche nella nostra regione, anche scremando dovremmo fare circa 20 milioni di test, è impossibile.

Dov'erano tutti gli scienziati quando sostenevamo che il periodo più sicuro era luglio? Ma pensare di non aprire le scuole vuol dire abdicare alla formazione. Come facciamo a non garantire la formazione ai ragazzi?

I bimbi dovrebbero portare la mascherina 6-8 ore? Bisognerà trovare delle alternative: distanze, mascherine agli operatori, test: se positivo, si testeranno tutti i contatti stretti e il bambino positivo dovrà farsi la quarantena. Sono anticipazioni. Ma non ci sarà nessuna "coercizione", molti sono preoccupati.

Dal punto di vista sanitario non siamo in emergenza, stiamo gestendo la situazione. Ci sono altre patologie che preoccupano, tipo West Nile.

In campagna elettorale è opportuno evitare assembramenti, tenere la mascherina; si possono fare webinar.

ASSESSORE BOTTACIN: Lo svolgimento delle elezioni sarà regolare, con controlli delle regole: chi sarà in ospedale potrà votare là con tutte le cautele, chi è in isolamento domiciliare dovrà fare richiesta al proprio sindaco e saranno allestiti seggi speciali per far votare la gente a domicilio.

ASSESSORE LANZARIN: Le scuole sono una partita nazionale, è stata fatta una gara per due milioni di test, "saponetta", già assegnato il quantitativo per il Veneto (non sono inserite le università). Noi abbiamo 95mila saponette, già distribuite che poi saranno consegnate ai medici di medicina generale. Dove questi non siano disponibili, interverranno le aziende sanitarie. I test inizieranno da lunedì 24, fino al 14 settembre, su base volontaria. Ma è bene che venga fatto. Finito il confronto con i medici, sarà fatto un comunicato.