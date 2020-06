Coronavirus: Veneto, +6 casi nelle ultime 24 ore

GM

(ANSA) - VENEZIA, 05 GIU - Sono 6 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nel corso delle ultime 24 ore, per un totale di 19.174 dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bollettino della regione. I decessi totali (tra ospedali e case di riposo) ammontano a 1.938 (4 più di ieri), mentre i pazienti dimessi sono saliti a 3.413 (+10). I malati in terapia intensiva sono scesi a 19, dei quali 17 già negativizzati. (ANSA).