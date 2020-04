Coronavirus: vacanze gratis per 'angeli'

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 2 APR - Vacanza gratuita nel veneziano a Cavallino-Treporti e Caorle per il personale sanitario e non solo che si è prodigato per l'emergenza Coronavirus. A proporre l'offerta gli operatori del settore delle due località balneari. Caorle, in particolare, ha previsto per due persone, una vacanza di tre giorni in albergo o una di sette in appartamento ed una cena al ristorante per quelli che ormai sono conosciuti come gli 'angeli', cioè a medici, sanitari, volontari della protezione civile e forze dell'ordine che sono impegnati a lottare in prima nell'emergenza Coronavirus. L'iniziativa è promossa dalle amministrazioni locali di concerto con le associazioni di categoria locali.