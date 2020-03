Coronavirus, pochi turisti a Scrovegni

CO

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAR - Prove tecniche di ritorno alla normalità per la Cappella degli Scrovegni di Padova, che oggi ha riaperto i battenti dopo oltre una settimana di chiusura per Coronavirus come gli altri musei cittadini. La pioggia intermittente non ha aiutato l'affluenza al sito che custodisce il ciclo di affreschi di Giotto, tanto che nel primo pomeriggio la biglietteria si presentava quasi vuota. Attorno alle 15 il personale aveva registrato una cinquantina di accessi, meno della metà rispetto al solito, di cui una ventina solo nella prima ora di apertura; gli addetti ai lavori hanno notato anche meno anziani e più under 50.