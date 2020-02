Salgono anche oggi i casi di pazienti positivi al Corononavirus in Veneto. Sono adesso 191 - riferisce la Regione Veneto - le persone che risultano contagiate, 40 in più rispetto al dato di ieri pomeriggio (151). Di queste, 109 sono pazienti asintomatici, 35 quelli attualmente ricoverati, e 11 i malati in terapia intensiva.

Sei sono i pazienti dimessi dagli ospedali e posti in isolamento fiduciario.

Il cluster che ha registrato il maggior aumento, 13 casi, è Treviso.

Al momento (sabato 29 febbraio, ore 12) non ci sono casi nel Veronese.

CS