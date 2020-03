Coronavirus: in Veneto 511 positivi

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 6 MAR - Sono saliti a 511 i casi di persone positive al Coronavirus in Veneto. Il dato è cresciuto di 23 unità rispetto al report di inizio giornata. Lo rende noto la Regione Veneto. Le vittime in regione restano ferme a 12. I casi di positività sono adesso 10 a Belluno (+4), 118 a Padova (+6), 4 a Rovigo, 109 a Treviso (+1), 96 a Venezia (+10), 50 a Verona (+1), 30 a Vicenza (+5) 84 nel cluster di Vo', 3 sono pazienti provenienti dalla Lombardia, mentre 7 (-4) sono in fase di assegnazione. Tra i 155 ricoverati, sono 39 i pazienti in terapia intensiva (+12).