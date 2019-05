Studente 16enne finisce nei guai dopo aver inviato messaggi con WhatsApp ai compagni delle altre classi dell'istituto tecnico professionale “Masotto”, durante un controllo dei carabinieri della stazione di Noventa Vicentina (in provincia di Vicenza, al confine con Roveredo di Guà) unitamente ad un’unità cinofila del Nucleo carabinieri di Torreglia per la prevenzione dello spaccio e consumo di droghe. Il giovane è indagato dal tribunale per i minorenni di Venezia per interruzione di pubblico servizio.

Il ragazzo, residente a Sossano, è stato sorpreso ieri mattina dai carabinieri mentre stava inviando, attraverso un gruppo WhatsApp, diversi messaggi ad altri studenti dell’istituto per avvisarli della presenza dei militari all'interno della scuola per un controllo antidroga.

Un altro giovane è stato segnalato, durante i controlli dei carabinieri alla "Masotto" di Noventa, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Lo studente 17enne, residente a Barbarano Mossano, è stato sorpreso mentre lanciava dalla finestra della classe un trita-tabacco contenente residui di marijuana. Il minore è stato segnalato alla prefettura di Vicenza e nei suoi confronti sarà avviato il procedimento amministrativo finalizzato, oltre al percorso di recupero, anche alla sospensione dei documenti validi per espatrio e di guida. I controlli, in collaborazione con l'istituto, proseguiranno nei prossimi giorni interessando anche altre scuole del capoluogo.