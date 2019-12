Miracolato. Prima perché il guard rail ha tenuto, poi perché ne è uscito illeso.

Pauroso incidente questa mattina intorno alle 8 alle porte di Valdagno, nel Vicentino. Come riporta Il Giornale di Vicenza, un trentenne, residente a Spagnago, al volante di una Golf stava percorrendo via Monte Ortigara quando, poco prima di imboccare la rotatoria di Ponte dei Nori, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro il guard-rail.

L’urto è stato violento, tanto che l’auto con il muso ha sfondato le protezioni metalliche restando in bilico sopra la sottostante pista ciclabile dove invece è finito il motore del mezzo. Avesse sfondato il guard-rail sarebbe finito nel torrente Agno.

Sul posto per i rilievi la polizia locale “Valle Agno” ed i vigili del fuoco. Il conducente è riuscito ad uscire dal veicolo autonomamente. È stato trasportato per accertamenti in ospedale. La conseguenza più grave sembra una caviglia dolorante. Sottoposto all’alcol test è risultato negativo.

G.Z.