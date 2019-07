Colline Prosecco patrimonio Umanità

CS

VENEZIA,7 LUG -Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono patrimonio dell'Umanità. La 43/a sessione del Comitato per il Patrimonio mondiale Unesco, riunita a Baku, in Azerbaijan, ha iscritto le Colline trevigiane nella lista dei paesaggi culturali da tutelare come patrimonio dell'umanità. Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia assieme al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.I 97 km quadrati di declivi vitati e di borghi della Sinistra Piave tra Valdobbiadene e Conegliano diventano l'8/o sito veneto e il 55/o italiano sotto l'egida dell'Onu per la cultura che tutela 1092 (ora 1093) luoghi 'unici' in 167 Paesi. L'Italia rafforza ulteriormente il proprio primato di Paese con il maggior numero di siti iscritti nel registro dei patrimoni dell'umanità."Ci avevamo creduto sin dall'inizio, 10 anni fa, - dice Zaia - quando demmo avvio al percorso per candidare questa porzione così unica e particolare del territorio veneto a patrimonio dell'umanità e ora siamo riusciti a portare la palla in meta".