(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Ha definitivamente rinunciato al trattamento di indennità differito, ovvero al vitalizio, per tornare a fare il geometra. E' Luca Coletto, ex sottosegretario leghista nel primo governo Conte ed ex assessore alla sanità del Veneto. Alla domanda di che cosa vivrà ora, risponde convinto: "tono in cantiere".