(ANSA) - GENOVA, 21 GIU - Nuovo acquisto per la Sampdoria, accordo raggiunto col Chievo per l'esterno destro difensivo Fabio Depaoli: è stato acquistato a titolo definitivo per tre milioni di euro e domani effettuerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai blucerchiati per i prossimi cinque anni.

Oggi c'è stato l'incontro decisivo tra il ds Carlo Osti e la dirigenza del Chievo: 22 anni, nell'ultima stagione ha collezionato 33 presenze con la maglia dei veneti. La Samp ha offerto oltre 10 milioni per il centrocampista del Genk e della nazionale dell'Ucraina Ruslan Malinovskyi: si attende una risposta dal club belga. Intanto Eusebio Di Francesco ha rescisso il contratto che lo legava alla Roma fino al 30 giugno 2020 e nelle prossime ore firmerà il triennale da 1,8 milioni di euro a stagione con la Sampdoria.

VIA ANCHE CACCIATORE

Ceduto a titolo definitivo anche Fabrizio Cacciatore al Cagliari, dove aveva già militato nell'ultima parte di questa stagione.

