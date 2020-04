Cassa integrazione in deroga: in Veneto quasi 35mila domande

Sono 34.928 le domande di cassa integrazione presentate in Veneto, a valere su 113.868 lavoratori (dati aggiornati a ieri 27 aprile). Ad oggi l’amministrazione regionale ha già autorizzato 26.300 domande e ne ha già trasmesse ad Inps 22.300 e le restanti saranno inviate telematicamente entro la giornata odierna.

Entro giovedì 30 aprile saranno concluse tutte le operazioni istruttorie con l’emanazione dei decreti di autorizzazione e la trasmissione all’Inps. Lo rileva l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan.

«Mai numeri così alti in Veneto», sottolinea l’assessore la quale spiega che sono già state messe in istruttoria tutte le autorizzazioni regionali inviate telematicamente alla data di ieri, cioè 19.910, e di queste ne ha già validate 12.341. «La Regione del Veneto, in termini di istanze di Cig in deroga istruite, autorizzate e inviate all’Inps - dichiara Donazzan - è tra le prime in Italia, come risulta dai dati forniti dallo stesso Istituto di previdenza sociale».