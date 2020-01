Casellati e Padova Capitale Volontariato

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha ricevuto stamani una delegazione di Padova Capitale del Volontariato 2020. La delegazione era composta da Stefano Tabò, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Centri Servizi per il volontariato (CvsNet); Emanuele Alecci, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato di Padova; Niccolò Gennaro, Direttore generale del Centro Servizi per il Volontariato di Padova e Cristina Piva, assessore comunale a coesione sociale, volontariato e servizio civile. Nel corso dell'incontro, alla Presidente del Senato è stato consegnato un riconoscimento quale "Presidente degli Ambasciatori del volontariato" di Padova Capitale Europea. (ANSA).