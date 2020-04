Diffusi dalla Regione Veneto i dati analitici (ancorché incompleti) sui tamponi effettuati nelle case di riposo, numeri anticipati in conferenza stampa dal presidente Zaia e dell'assessore al Sociale Lanzarin.

Nell'Ulss 9, quella cioè afferente alla provincia di Verona, è risultato positivo l'otto per cento degli ospiti che hanno effettuato il test. Fra gli operatori contagiato dal coronavirus un quattro per cento. 110 gli ospiti deceduti finora con il covid-19 come causa o concausa.

Quelli veronesi sono i dati peggiori di tutta la Regione.

Diffusa anche l'analisi della mortalità del coronavirus (dati Sole 24 Ore) per la fascia d'età 80-89 anni: il 19% per cento di chi l'ha contratto in provincia di Verona è deceduto. 15,7% il dato regionale.

Riccardo Verzè