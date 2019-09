Casa: corteo comitati inquilini Erp

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - Circa 600 persone, secondo gli organizzatori, hanno preso parte stamani a Venezia alla prima manifestazione regionale per chiedere il ritiro o il blocco immediato della legge regionale di riforma dell'edilizia residenziale pubblica. Dopo il concentramento a piazzale Roma, il corteo è sfilato fino a Campo San Geremia. al centro della protesta i meccanismi di ricalcolo degli affitti delle case Ater e il rischio di sfratto per molti inquilini, soprattutto anziani, che con i nuovi criteri no avrebbero più diritto all'alloggio pubblico. "È stato l'inizio - afferma il Coordinamento regionale inquilini Erp - di un percorso che continuerà in tutte le città del Veneto. A Venezia moltissimi cittadini stanno organizzando comitati in ogni sestiere e quartiere della terraferma. Zaia, Lanzarin e la regione Veneto devono ascoltare le richieste che vengono portate in piazza. Oggi è stato solo l'inizio - conclude la nota - di un percorso comune". (ANSA).