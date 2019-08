Carraro completa passaggio ai figli

NI-BUO

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Si completa il passaggio generazionale alla Carraro, il gruppo veneto che produce sistemi di trasmissione per mezzi agricoli e trattori: Mario Carraro ha trasferito l'intera partecipazione nella controllante Finaid (holding che detiene il 35,395% del capitale sociale pari al 50,495% dei diritti di voto) ai figli Enrico e Tomaso, ripartendone i diritti economici in modo paritetico ai figli Giovanni, Enrico, Tomaso e alla nipote Valentina. "Una scelta sulla strada della continuità a supporto dei piani di crescita in essere", commenta una nota del gruppo, secondo la quale "si completa il passaggio generazionale iniziato nel 2012 con la nomina alla guida di Enrico e Tomaso Carraro, rispettivamente presidente e vice presidente". La governance di Finaid non cambierà: a fianco di Mario Carraro, che rimarrà presidente, saranno i figli Enrico e Tomaso con Giovanni e Valentina oltre a Chiara Alessandri Carraro. (ANSA).