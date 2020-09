Michela Panichi, 19 anni di Napoli è la vincitrice del Campiello Giovani 2020 con il racconto «Meduse». È stata annunciata ora a Venezia alla conferenza stampa di presentazione del Premio Campiello 2020 per la prima volta in scena stasera in piazza San Marco, condotto da Cristina Parodi. Tra i cinque finalisti c'era anche il veronese Federico Schinardi, 20 anni, con il racconto ironico «Un giorno se ne andarono le pecore».

Maria Vittoria Adami