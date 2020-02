Camionista positivo all'alcoltest, multato per le bestemmie

Un autotrasportatore 48enne di Caneva (Pordenone), sottoposto all'alcoltest dai carabinieri durante un controllo stradale, è stato trovato con valori di alcolemia pari a 1,2 g/l. Immediato da parte dei carabinieri il ritiro della patente e la denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. L’uomo, che non ha preso bene la notizia, ha iniziato a bestemmiare di fronte ai militari che lo hanno multato con una sanzione amministrativa di 102 euro.