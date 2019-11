Camion schiacciano auto su A4, un morto

XWM-BUO

(ANSA) - PADOVA, 22 NOV - Un automobilista è morto in un incidente avvenuto stamani sullo svincolo autostradale che collega la A4 e la A13, nel comune di Vigonza (Padova). Per motivi al vaglio della Polizia stradale, due camion avrebbero schiacciato un'automobile, causando il decesso all'istante dell'uomo. Il tratto di autostrada è al momento bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto Suem 118 e vigili del fuoco. (ANSA).