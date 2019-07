Camion a fuoco, muore autista su A14

GLB-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 31 LUG - Un incidente stradale, ieri pomeriggio, sul raccordo tra l'Autostrada A14 Bologna-Taranto e la A1 Milano-Napoli, all'altezza di Borgo Panigale, a cui è seguito un incendio che ha distrutto due dei tre mezzi pesanti coinvolti. L'autista dell'ultimo autoarticolato, un 68enne residente in provincia di Treviso, è morto mentre un secondo è stato trasferito in codice di media gravità all'Ospedale Maggiore. Tutto è accaduto a un centinaio di metri dove il 6 agosto 2018, tra una settimana un anno fa guardando il calendario, ci fu il tamponamento che provocò l'esplosione dell'autocisterna di Gpl e il conseguente crollo di una porzione del manto stradale. Un evento che provocò danni ad abitazioni e attività commerciali a Borgo Panigale, in un raggio di 200 metri dal punto dell'impatto, e per cui si registrarono due morti e centinaia di feriti. (ANSA).