Viene definita la prima intensa ondata di calore dell'estate in Veneto. E si sente. E secondo il Centro meteo Arpav di Teolo nei prossimi giorni le temperature saranno in ulteriore salita fino a punte massime intorno ai 35-36 gradi in pianura e minime di notte anche oltre i 24-25 gradi. E' probabile che questo caldo tocchi il culmine tra venerdì e sabato.

Nell'intero Paese si registrano temperature stabili e generalmente superiori alle medie del periodo, anche fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a oggi. L’allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Per queste ultime due città bollino rosso anche oggi. La prossima settimana torneranno i temporali al Centronord, anche forti.

Oggi, stando alle previsioni dell'Arpav, si registrerà nella regione una nuvolosità irregolare, più estesa sulle zone montane e pedemontane, e verso sera anche su parte della pianura. Probabilità in aumento di rovesci e temporali da locali a sparsi prima sulle zone Dolomitiche e poi, dal tardo pomeriggio, nelle zone prealpine e pedemontane; non si esclude qualche breve e isolato rovescio o temporale verso sera sulla pianura centro-settentrionale.