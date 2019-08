Cadavere ritrovato in un fossato

CO

(ANSA) - VENEZIA, 7 AGO - (ANSA) - VICENZA, 7 AGO - - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un fossato a Camisano Vicentino, a fianco della zona artigianale. Ancora sconosciute l'identità della vittima e le cause del decesso, anche per il fatto che il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, potrebbe essere rimasto in acqua per molte ore.