Arrabbiato perché quel giovane accompagnava sempre a casa sua figlia nel cuore della notte, o anche all’alba, una volta li aveva aspettati in piedi. Ed era sceso in strada, per dirgliene di tutti i colori a quel ragazzo, fidanzato della figlia: ma la discussione era degenerata, ed avrebbe rifilato quattro scapaccioni al “genero”, spedendolo all’ospedale.

Il giorno dopo, era stato il padre del ragazzo a presentarsi a casa sua per avere spiegazioni; e, per la seconda volta in poche ore, l'uomo, un vicentino, era andato fuori di testa aggredendo e ferendo anche il “consuocero”.

Ora un padre di 48 anni dovrà presentarsi in tribunale per rispondere dei due episodi di lesioni.