Bambino sparisce: era andato da solo a trovare il papà che non vedeva da mesi

Bambino di 10 anni sparisce da casa durante una breve assenza della madre. Scattano l'allarme e le ricerche. Alla fine si scopre che il piccolo era uscito per andare a trovare il papà che non vedeva da mesi a causa della pandemia: il genitore lo aveva accolto pensando che lo avesse accompagnato l'ex moglie fin sulla porta.

Stavano giocando insieme senza avere idea del panico scatenatosi attorno a loro.

Mercoledì pomeriggio una mamma di Bassano del Grappa i 39 anni, accortasi di aver lasciato il cellulare a casa della vicina babysitter, è uscita poche decine di minuti per recuperarlo. Al suo ritorno ha trovato la porta di casa aperta: del figlio non c'era traccia. Ha iniziato a cercarlo ovunque, allertando la polizia. Il bambino, siccome non vedeva il papà da mesi, aveva pensato di andare a trovarlo: ha percorso a piedi da sol più di un chilometro e mezzo fino a San Giuseppe di Cassola.