Terribile tragedia nella mattinata di domenica 13 settembre a Ponso, in provincia di Padova. Una bimba di un anno è morta dopo essere stata travolta dall'auto del nonno.

Secondo quanto riporta Il Mattino di Padova, il dramma si è consumato nel cortile di un'abitazione in via Palazzi, dove vive una famiglia di origine marocchine. Da una prima ricostruzione pare che il nonno stesse facendo una manovra di retromarcia e non si è accorto della presenza della piccolina.

Immediati sono scattati i soccorsi e a Ponso è intervenuto anche l'elicottero del Suem 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Trasportata in ospedale anche la madre della bambina per un malore. Spetterà ai carabinieri ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.