La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 2.232.000 articoli di bigiotteria messi in vendita da commercianti cinesi, per un valore di mercato stimato di circa un milione di euro, perché potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

L’operazione è stata realizzata partendo dal monitoraggio degli operatori del «Centro Ingrosso Cina», che ha consentito alle Fiamme Gialle patavine di individuare una ditta dove venivano commercializzati accessori senza le autorizzazioni previste dal Codice del Consumo. Dall’analisi dei documenti fiscali e amministrativi, e con l’uso delle banche dati, è stata individuata la ditta che aveva rifornito il commerciante padovano della merce: si tratta di un importatore di Milano, anch’esso di origine cinese. Grazie alla segnalazione dei colleghi padovani, i finanzieri milanesi hanno eseguito un controllo nei confronti dell’importatore, che disponeva di ulteriori giacenze di magazzino, anch’esse sottoposte a sequestro amministrativo perché non conformi alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti.

I titolari delle due ditte individuali, responsabili della violazione, sono stati segnalati alle Camere di Commercio per la sanzione amministrativa, che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 30.000 euro, cui si aggiunge la perdita della merce, destinata alla confisca e alla distruzione.