Biennale: 29/8 apre Padiglione Venezia per ripartenza città

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - L'appuntamento con la Biennale Architettura è stato rinviato al 2021, ma il padiglione centrale dei Giardini riaprirà comunque al pubblico dal 29 agosto per una mostra che racconta gli episodi più significativi della storia dell'Ente Culturale, in vista dei festeggiamenti dei 1600 anni della città. Lo ha annunciato il sindaco Luigi Brugnaro, dopo che la Giunta ha approvatola delibera con gli indirizzi per il palinsesto delle attività culturali all'interno del Padiglione Venezia, secondo la programmazione della curatrice Giovanna Zabotti. In questo modo il Comune, in sinergia con le attività promosse dalla Fondazione, vuole affermare l'importanza della cultura e dell'arte nel processo di rilancio della città dopo lil lockdown. "L'idea - ha spiegato Zabotti - è quella di vivere un padiglione diverso, una sorta di stazione temporanea in cui sostare per poi ripartire verso un futuro diverso da quello che ci saremmo immaginati alcuni mesi fa". (ANSA).