l Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in seguito alle dimissioni dell’onorevole veronese Davide Bendinelli dalla carica di Coordinatore regionale del Veneto, ha nominato Coordinatore di Forza Italia per la regione Veneto l’onorevole Michele Zuin. Il Presidente Berlusconi - si legge in una nota di Forza Italia - rivolge a Bendinelli un ringraziamento cordiale e sentito per la notevole attività svolta durante il suo mandato.