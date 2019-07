Barchino a folle velocità, condannato

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - Corre a folle velocità con un barchino in un rio interno di Venezia, minaccia un passante che lo redarguisce e tenta di scappare dalla polizia che lo insegue, venendo fermato e quindi arrestato da un agente che sale a bordo e spegne il motore dopo una colluttazione. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in Rio Marin, nel sestiere di San Polo, protagonista C.L., 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato dapprima posto agli arresti domiciliari, e stamani condannato con rito direttissimo a 8 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, previo svolgimento di cinque mesi (300 ore) di lavori socialmente utili non retribuiti. I poliziotti lo hanno intercettato poco dopo ma all'intimazione dell'alt, dopo aver offeso e minacciato gli agenti, l'uomo ha cercato di scappare in barca a forte velocità. Dopo averlo raggiunto, un agente è dovuto salire a bordo del mezzo per cercare di spegnere il motore, ingaggiando una colluttazione a calci e pugni con il fuggitivo. (ANSA).