Baby gang:arrestato minore da Ps Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 8 GIU -La Squadra Mobile ha arrestato un altro componente della baby gang, un ragazzo di 16 anni, coinvolte nell' aggressione a 4 ragazzi a Venezia. Il provvedimento è frutto delle indagini della Mobile lagunare volta allo smantellamento dei gruppi di giovani dediti alla criminalità sia in terra ferma che in centro storico. Il 16enne, ora nel carcere minorile di Treviso, ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed è ritenuto responsabile, in concorso con altri coetanei, della rapina avvenuta lo scorso 19 gennaio ai danni d 4 ragazzi colpiti, assieme ad altri giovani armati di bottiglie e coltelli, a calci e pugni. Una delle vittime è stata anche colpita con un tirapugni riportando lesioni alle ossa facciali prima di essere derubata del giubbotto e di alcuni effetti personali.Grazie a quel giubbotto, ritrovato a casa del giovane, il Tribunale per i Minorenni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Con questo ulteriore arresto si è arrivati ad un totale di 12 provvedimenti eseguiti.