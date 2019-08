Autovie Venete, circolazione scorrevole

DO

(ANSA) - TRIESTE, 4 AGO - Traffico abbastanza intenso ma scorrevole, assenza di code anche ai caselli solitamente affollati come la barriera del Lisert in ingresso a Trieste - solitamente scelta per raggiungere le mete adriatiche d'oltreconfine - e quelli per le località balneari. E' la situazione fino alle 13.30 della circolazione sulla rete autostradale gestita dalla concessionaria Autovie Venete. Dopo il record di transiti dei giorni scorsi, con giornate contrassegnate da 'bollino nero', a partire dalla tarda serata di ieri la situazione è andata normalizzandosi con i turisti italiani e stranieri che avevano già raggiunto le mete per le vacanze. (ANSA).