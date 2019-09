Autonomia: Zaia, solo legge da applicare

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 9 SET - "Non c'è nessun diktat, solo una legge da applicare. La Costituzione dice che una Regione può chiedere fino a 23 materie, noi le abbiamo richieste tutte, punto". Lo ha affermato il presidente del veneto, Luca Zaia, commentando le affermazioni sul tema dell'autonomia del ministro Francesco Boccia. "Invece di raccontarci storie - prosegue Zaia - il Governo deve prendere un pezzo di carta bianca e scrivere la sua proposta di autonomia. Boccia dica al mondo qual è la sua idea di autonomia. Non vorrei ritrovarmi con lo stesso film dell'ultimo governo, che per 14 mesi si è messo a discutere del nostro progetto, mentre loro non lo avevano mai. Noi siamo lì, con le braccia conserte davanti al notaio, in attesa che il governo porti un testo. Vedremo cosa portano. Vedranno i cittadini se sarà un testo serio - ha concluso - o se sarà una presa in giro". (ANSA).