Tragedia ieri pomeriggio a Sarmego di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) dove un colonnello della Setaf in pensione, di 81 anni, è morto schiacciato dall'auto. Sembra che stesse spostando due vetture, la sua e quella della moglie, parcheggiate in giardino, quando è avvenuto l'incidente.

A dare l'allarme una vicina che lo ha visto steso a terra e ha chiamato un residente della via, ex infermiere, il quale ha subito allertato il 118. Purtroppo all'arrivo dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. La vittima era stata schiacciata dalla vettura contro la recinzione. Le due vetture erano ancora in moto.

Marco Marini